Sanremo 2020, la scommessa di Gigi e Ross: «Lo vinciamo noi»

Hanno studiato all’Accademia d’Arte drammatica, ma non si direbbe. Gigi e Ross sono diventati noti al pubblico tv grazie a numerosi programmi, dalle Iene a Markette, da Zelig a Colorado, da Made in Sud a Sbandati fino all’ultimo Tale e Quale Show. Tanto per citarne alcuni. E ora Amadeus li ha voluti nella striscia serale “Prima Festival” che va in onda subito dopo I Soliti Ignoti, da stasera fino all’8 febbraio. Interviste ai protagonisti dell’Ariston. Conduce con loro Ema Stokholma di Radio2.



Gigi e Ross, vi sentite più Iene o più Sbandati?

«Sbandati. La nostra anteprima del festival sarà sbandata».



Eppure avete frequentato l’Accademia drammatica…

«Fatevi una domanda e datevi una risposta. E poi non diciamo che siamo conduttori sennò ci tagliano pure da qui».



Partecipate a un Sanremo accerchiato dalle polemiche.

«Le solite chiacchiere che lasciano il tempo che trovano. È solo ginnastica mentale».



Ross, ci dica una cosa bella di Gigi?

«Ci conosciamo e sopportiamo da 20 anni». Gigi interviene a gamba tesa: «A parte i miei occhi con i quali lo ammaino da anni. E la sensualità, ovviamente…».



Ma deve rispondere Ross?

«Ci sto pensando». Riecco Gigi: «Te lo dico io: è attratto dal mio conto in banca». Ross: «A Sanremo Gigi mi sta prendendo per la gola, è un ottimo chef. Mi coccola a tavola perché io sono fortunato al gioco e qui a Sanremo c’è il Casinò… In pratica tra noi due sono io quello che porta la materia prima».



Avete sulla coscienza il fatto che a Sbandati avete lanciato Giulia Salemi e Velia Lalli…

«Caspita è vero! Ce l’abbiamo sul groppone. Giulia Salemi è la persona più simpatica con cui abbiamo lavorato perché in qualsiasi programma era nostra ospite diceva sempre di essere lei la conduttrice e noi i suoi valletti. Velia tra i talenti più limpidi».



A Tale e Quale vi siete divertiti?

In coro: «Sì, ma Sbandati lo portiamo nel cuore. Made in sud è una creatura nostra, Sbandati ha sorpreso anche noi, perché era divertente stare in diretta. A Tale e Quale Vanoni e Paoli la nostra performance più bella perché per un attimo abbiamo potuto guardarci negli occhi con un sentimento puro, ostentando il nostro amore cantandolo, ci siamo mascherati per dedicarci un Senza fine».



Ross, un difetto di Giggi?

«Non risponde al telefono. Su wapp però è h24. Aggiungiamo ndr (che sta per nota di Ross): Gigi se la ride. Che pensa Gigi di Ross? È caduta la linea…».



Quante ore al giorno passate insieme?

«Troppe ma non bastano mai. Riusciamo a sentirci anche dopo una serata insieme di lavoro… Ci telefoniamo».



Ma tanto lui non risponde

Ross: «Appunto. Ma a volte non risponde manco dal vivo».



Quindi non saprà mai che cosa ha pensato…

«So’ vent’anni che cerco di capirlo».



Chi vince il Festival?

«Noi. Siamo la vera scommessa. Finito Sanremo partirà il nostro tour a teatro: il 14 al Team di Bari Andy e Norman, commedia brillante di Neil Simon con la regia di Alessandro Benvenuti. Dal 27 marzo per tre settimane saremo al Diana nella nostra Napoli». Lunedì 27 Gennaio 2020, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA