Ultimo

Fabrizio Moro

«Non potevo non portare un fratello sul palco di Sanremo nella serata dei duetti. Andiamo ad emozionarli Fab». Così, grande favorito della vigilia, ha annunciato ai suoi fan su Instagram il duetto con, vincitore di Sanremo 2018 con Ermal Meta. I due hanno interpretato con grande pathos "I tuoi particolari” (Honiro, distribuzione Believe) brano inedito che il ventitreenne cantautore romano, al secolo Niccolò Moriconi, ha presentato alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo nella categoria BIG, tornando sul palco che lo scorso anno lo ha consacrato vincitore delle Nuove Proposte.Nel brano Ultimo racconta le piccole cose, i gesti e i dettagli nascosti di una relazione che diventano molto presenti nei ricordi, e si rivelano nella loro importanza quando non ci sono più. Le strofe incisive cantano l’assenza, i contorni di una storia finita, e ciò che sembra un particolare minore è proprio quello di cui si sente più forte la mancanza.