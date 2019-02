Sanremo 2019, i look della seconda serata: Michelle Hunziker fuori gara, Virginia Raffaele affezionata al suo abito

di Roberto Prili di Rado

Ieri ci siamo scaldati per bene, questa sera invece saremo cattivi, anzi cattivissimi. Nella seconda serata delche seguiamo in diretta minuto per minuto grazie a Leggo.it commenteremo insieme idei 12 cantanti in gara, ma le scelte dei presentatori e dei super ospiti. Insomma non c'è scampo per nessuno!Partiamo subito con il padrone di casa , Claudio Baglioni: La mancanza della fascia da smoking al punto vita fa intravedere la camicia.. l’effetto è da giacca prestataL’entrata degli altri due conduttori conferma il mio giudizio topCorredato di ragno-patacca al collo, Achille Lauro, amante del raso, sfoggia una sorta di mezzo frac rivisitato... voto 7Einar - Giubbottino in tessuto operato metà oro metà nero ci catapulta nell’effetto "oddio non mi basta il tessuto”. O forse l'influenza che ha colpito Celentano ha contagiato anche la sua costumista che non ha fatto in tempo e il giubottino è rimasto incompiuto... 5Il Volo - Jogging da parco! Inappropriati ... voto 4Arisa - Meno peggio di ieri...L’inno alle proporzioni sbagliate, A destra sembra Belle e a sinistra sembra il gobbo di Notre Dame... ma l’effetto e’ comunque gradevole 7Nek - in gessato ... ingessato sembra un "guappo" del periodo buscaglione. Con una cravatta bianca sarebbe stato perfetto. Voto 5Daniele Silvestri - Stile pesca sul lago: giacca color verde mimetico sdrucita e pantalone di pelle simil-stivale a coscia per entrare in acqua: 2Menzione speciale per Michelle Hunziker, bellissima e ovviamente fuori gara! Virginia Raffaele deve aver avuto problemi con il cambio d'abito, altrimenti non si spiega perchè dopo quasi due ore di programma e oltre metà gara non si sia mai cambiata ... La sarta ha bruciato il secondo abito?Si è inceppata la zip?Ex Otago confermano lo stile sciatto che li contraddistingue... insieme ai calzini bianchi-