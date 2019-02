Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 22:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È da ore che si ricorrono voci in merito a una riconferma del direttore artistico anche per il prossimo anno. E Baglioni potrebbe appena aver dato un indizio in diretta. Presentanto i tanti ospiti della serata dei duetti, avrebbe lanciato una frecciatina.«Oggi si esibiranno 56 artisti - avrebbe detto Baglioni - E altri ne stanno arrivando, ma non c'è più posto. Ce li abbiamo già».Che il direttore artistico sia stato già? Staremo a vedere.