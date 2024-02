Sanremo, la playlist su Spotify è stata la più ascoltata al mondo (alla faccia di chi dice che non lo segue)

di Alessia Di Fiore

Il 6 febbraio 2024 è iniziata la 74° edizione del festival di Sanremo, serata in cui i Big in gara hanno portato sul palco dell'Ariston tutte le loro nuove canzoni. Uno dopo l'altro i cantanti si sono esibiti al fianco del conduttore Amadeus e del co-conduttore Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione del Festival: il pubblico è rimasto estasiato dell'energia con cui hanno cantato gli artisti e dal significato dei pezzi che hanno portato. Da casa gli spettatori sono stati attivissimi e la puntata ha registrato un record di share. Ma non è l'unico successo, quello televisivo.

La playlist del festival su Spotify, nella giornata del 7 febbraio, è stata addirittura la più ascoltata al mondo. Del tutto comprensibile che gli spettatori siano andati a riascoltarsi i propri brani preferiti con lo scopo di impararli a memoria in tempo per la finale.

Nonostante chi storce il naso e proclama di non seguire il festival, a casa degli italiani la finale di Sanremo è una delle giornate più importanti dell'anno e famiglie e amici si riuniscono per guardare l'evento televisivo insieme, perciò è bene sapere i tesi delle canzoni se si vuole cantare a squarciagola in compagnia degli affetti più cari.

