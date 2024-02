Sanremo 2024, a che ora finisce oggi. Scaletta completa e l'ordine dei cantanti

Dopo gli ascolti alle stelle di martedì e quelli sempre altissimi (ma in calo rispetto al 2023) di ieri sera, si avvicina la terza serata di Sanremo 2024: come ieri, da scaletta la puntata non dovrebbe finire troppo tardi rispetto alle 2 passate di martedì. A esibirsi dovrebbero infatti essere la metà dei cantanti, i 15 su 30 che non hanno cantato ieri ma erano presenti come presentatori. Ma qual è il programma di oggi e l'ordine di uscita degli artisti, e soprattutto a che ora finirà la serata?