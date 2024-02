Sanremo, 20 anni dopo l'Eredità l'uomo di "per me è la cipolla" torna a sfidare Amadeus. Il cartello di Pedro: «Meglio c'è solo Rose Villain»

di Alessia Di Fiore

Alcuni di voi forse si ricorderanno di Pedro, il concorrente che in una puntata de L'eredità, nell'anno 2002, provocò il conduttore, che all'epoca era Amadeus, rispondendo a una domanda: «Per me la cipolla», risposta che indusse il conduttore a invitarlo a lasciare il programma.

Oggi, a distanza di anni, Pedro è sbarcato nella città di Sanremo, e davanti alla folla ha ricordato l'episodio di anni prima con un cartello ironico. L'ex concorrente scrive: «Meglio della cipolla c'è solo Rose», questa volta riferendosi a Rose Villain, una dei Big in gara al Festival.

L'episodio di anni prima a l'eredità sconvolse profondamnete il pubblico, non solo per la risposta del concorrente, del tutto inapprorpiata e fuori luogo, ma anche dalla reazione di Amadeus, conosicuto per la sua pacatezza, che si spazientì al punto di cacciare Pedro dal programma.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Febbraio 2024, 19:17

