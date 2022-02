Meduza a Sanremo 2022, il pubblico in delirio: «Si balla!»

Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale, in arte i Meduza, ospiti a Sanremo 2022. «Si balla con i Meduza»

Leggi anche > Sanremo 2022, diretta prima serata: Achille Lauro apre la gara. Ornella Muti co-conduttrice. Super ospiti Maneskin

Il trio di producer da oltre 8 miliardi di stream, con centinaia di certificazioni in tutto il mondo e un tour mondiale con 15 date sold out solo negli Stati Uniti. «In Italia molti ci conoscono, senza sapere che siamo italiani: un pò perché scriviamo in inglese, un pò perché non abbiamo mai dato troppo risalto ai nostri volti», raccontano i tre ragazzi sbarcati a Sanremo da Londra e Washington, chiamati come superospiti della prima serata del festival. «Quando fai una cosa che ti piace va così, è un piacere per noi essere qui!» commentano i Meduza.

Leggi anche > Sanremo 2022, scaletta prima Serata: le canzoni, gli ospiti, quando finisce, i cantanti in ordine di esibizione

A Sanremo i Meduza sono arrivati accompagnati da Hozier, cantautore e musicista irlandese. Insieme è nato Tell It To My Heart, brano uscito lo scorso ottobre che ha totalizzato un milione di stream in meno di 24 ore dall'uscita e che oggi vanta più di 100 milioni di riproduzioni, in vetta al primo posto nella Dance Radio Chart americana, un primo posto che i Meduza hanno già raggiunto per ben tre volte con i precedenti singoli. Nel 2021 sono stati scelti da Ed Sheeran per il primo remix ufficiale di Bad Habits. «L'estero ci ha dato molto spazio e molte soddisfazioni. È bello essere italiani all'estero. Siamo molto apprezzati».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Febbraio 2022, 00:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA