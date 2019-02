Che Loredana Bertè avesse conquistato il cuore della platea dell'Ariston non è mai stato un mistero, dalla prima esibizione fino all'ultima. Durante la finale, per la terza volta, la cantante ha fatto alzare il pubblico in piedi al termine della sua esibizione. Standing ovation e un lunghissimo applauso per Loredana, che ha cantato 'Cosa ti aspetti da me' sfoggiando, come di consueto, una vertiginosa minigonna e un fisico in gran forma.

Le contestazioni all'Ariston sono scattate, in particolare, quando è stato dato l'annuncio che, quarta nella classifica finale, era rimasta fuori dal podio del 69/o Festival di Sanremo.