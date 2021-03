Laura Pausini in lacrime sul palco dell' Ariston . Interviene Fiorello: «Si è emozionata...». La cantante romagnola simbolo dell'Italia nel mondo è stata la super ospite della seconda puntata di Sanremo, a quasi trent'anni dal suo esordio all'Ariston con la Solitudine.

Leggi anche > Sanremo 2021, diretta seconda serata: momento amarcord con Fausto Leali, Gigliola Cinquetti e Marcella Bella. Elodie show

Leggi anche > Sanremo 2021, Zlatan Ibrahimovic assente all'Ariston: salta la seconda serata. Ecco perché

Ma anche stasera, come fosse la prima volta, Laura Pausini si è emozionata scendendo la scalinata e si è sciolta in lacrime di fronte ad Amadeus e Fiorello, che ha commentato: «Si è emozionata...». Gli fa eco Amadeus: «È bello che hai cantato in tutto il mondo, vinto premi ovunque e ancora ti emozioni come all'inizio. È questa la tua forza...».

Laura Pausini - che ha appena vinto il Golden Globe con il suo brano Io sì - si esibisce proprio con il singolo "golden". Poi, con Fiorello e Amadeus improvvisa un numero da disco anni 90, cantando a cappella The rythm of the night di Corona. E i fan apprezzano.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Marzo 2021, 00:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA