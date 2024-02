Eurovision 2024, Angelina Mango conquista il pubblico all'estero: i video dei fan sono virali

Con l'emozionante trionfo di Angelina Mango al Festival di Sanremo 2024 e la sua prossima partecipazione all'Eurovision Song Contest in rappresentanza dell'Italia, arriva un'ottima notizia per lei dalle sue fan spagnole. Nelle ultime ore si è diffusa una notizia che ha fatto impazzire il famdom italiano di Angelina Mango. Ma andiamo a vedere cos'è successo.

Cosa è successo su X

Sulla piattaforma X alcuni spagnoli si stiano impegnando per imparare il pezzo di Angelina Mango, intitolato «La Noia». Il tutto dopo la notizia che si è diffusa della sua partecipazione all'Eurovision Song Contest. Che sia di buon presagio, così come quella celebre "previsione" di Malgioglio che la vedeva già vincitrice? «Meraviglioso tutto ciò: anche la Spagna ama Angelina!». «Che belli gli amici spagnoli che imparano la noia della Mango!» e così via. Staremo a vedere quali saranno i prossimi sviluppi.

