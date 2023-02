Coma_Cose, 'L'addio' racconta la loro (vera) crisi di coppia: «Alti e bassi, ma ci siamo ritrovati». Social commossi

Quella dei Coma_Cose è stata una delle performance più apprezzate della prima serata del Festival di Sanremo: il loro brano, L'Addio, interpretato da entrambi - una strofa ciascuno - parla di una crisi di coppia, ed è fortemente autobiografico. Anche Fausto Lama e California, pseudonimi di Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, hanno infatti di recente attraversato una crisi di coppia, come raccontato da loro stessi di recente in un lungo post su Instagram.

Coma_Cose, la crisi di coppia

Il brano in gara a Sanremo 2023 (qui testo e significato) è emozionante e racchiude molte delle sensazioni che si vivono quando una storia d'amore va in crisi e ci si impegna per salvarne le sorti. «E sparirò, ma tu promettimi che potrò sempre ritornare da te», recita. Ma non per sempre: «Comunque andrà, l'addio non è una possibilità». «Abbiamo attraversato una crisi, dopo tanti anni insieme ci siamo chiesti come stesse evolvendo la nostra storia», raccontavano nel già citato post sui social di tre settimane fa. «Gli alti e i bassi capitano a tutti, ogni volta però abbiamo scelto di cercarci e così ci siamo ritrovati più forti di prima».



“L’ADDIO” È VOSTRA ❤️🫂 https://t.co/Lw0Q36TKPD

Speriamo la sentiate vicina ovunque siate.

Grazie alle persone che ci danno coraggio… sono quelle del comunque andrà 🫂❤️ #Sanremo2023 #Sanremo pic.twitter.com/fzvmE0fJYq — coma_cose (@coma_cose) February 8, 2023



«“L’ADDIO” nasce da qui, dalla scelta di non arrendersi mai di fronte a tutte le difficoltà che si presentano lungo il percorso. Si dice che le canzoni sono di chi le scrive finché qualcun altro non le ascolta… Speriamo che i nostri dubbi, le nostre fragilità, possano parlare a chiunque lotta e resiste per un rapporto, per un sentimento…qualunque esso sia. Non sappiamo ancora quale sia “un meraviglioso modo di salvarsi”…Magari questa canzone offrirà la possibilità di farlo insieme, noi e voi».

Social commossi: «Raccoglietemi col cucchiaino»

Sui social in tantissimi hanno commentato il brano e il suo significato, soffermandosi sull'amore che traspare da ogni loro sguardo, da come si toccano, dal bacio alla fine dell'esibizione. «Mi dovete raccogliere col cucchiaino», scrive un utente. «Sarò prevedibile ma questi due mi commuovono», commenta Francesco Canino. «I Coma_Cose ci hanno letteralmente detto che ci si può bruciare con uno sguardo, tremare come fa una foglia per una vicinanza, combattere per rimanere insieme e che se è vero amore l'addio non è una possibilità», scrive invece un'altra utente in riferimento al brano - Fiamme negli occhi - con cui parteciparono a Sanremo due anni fa: «Hai le fiamme negli occhi ed infatti se mi guardi mi bruci», recitava il ritornello. Il duo si è classificato terzo nella classifica provvisoria di ieri sera, e conta di essere tra le sorprese di questo Festival.

I Coma_Cose che cantano L'addio di spalle in contrapposizione all'esibizione occhi negli occhi delle Fiamme. Mi dovete raccogliere col cucchiaino. #Sanremo2023 — contechristino (@contechristino) February 7, 2023

boh, sarò prevedibile ma questi due mi commuovono. #comacose #Sanremo2023 pic.twitter.com/W7JdEMzM1s — Francesco Canino (@fraversion) February 7, 2023 io così innamorata della narrazione di questo amore

i Coma_Cose ci hanno letteralmente detto che ci si può bruciare con uno sguardo, tremare come fa una foglia per una vicinanza, combattere per rimanere insieme e che se è vero amore l'addio non è una possibilità#Sanremo2023 pic.twitter.com/V4PiRX0vDa — ɢɪᴏɪᴀ (@_che_fatica) February 7, 2023 L’esibizione dei Coma_Cose con loro che cantano il primo ritornello di spalle e poi si guardano fissi negli occhi alla fine e si baciano #Sanremo2023 pic.twitter.com/8M2NVOlGTt — 💐 (@mareadisogni) February 7, 2023

