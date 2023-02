Chiara Ferragni e l'abito della finale di Sanremo, il significato dietro l'armatura dorata: «Non solo apparati riproduttivi»

di Redazione Web

Chiara Ferragni per la finalissima del Festival di Sanremo veste Schiaparelli. Il primo abito della serata è il modello, molto noto della casa di Alta Moda, con armatura dorata e rappresenta "La donna e madre guerriera".

Sui social l'imprenditrice digitale ha spiegato il significato dietro la scelta di indossare questo abito legato alle donne e alla battaglia contro cui devono combattere ogni giorno.

Primo abito

«Essere donne senza dover essere considerate solo delle madri. La lotta femminile contro la colpa di voler conciliare tutto è stato il tema che abbiamo chiesto di elaborare a @danielroseberry per questo abito realizzato dalla maison @schiaparelli», spiega l'imprenditrice ditigale.

«La durezza dell’armatura oro scolpita sui seni di Chiara rappresenta una forza che non ha bisogno di imitare quella maschile per essere considerata di pari livello. Mentre la sottoveste di satin è dipinta di blu perché è da sempre il colore associato alla sacralità della maternità qui rappresentata come stereotipo della donna mentre nutre un bambino d’oro. Non essere considerate solo apparati riproduttivi è la scelta per cui combattere ogni singolo giorno!», scrive la Ferragni.

Chiara co-conduttrice

Chiara Ferragni torna sul palco dell'Ariston, co-conduttrice dell'ultima serata. Per la prima uscita ha scelto un abito peplo blu elettrico, con il corpetto scultura color oro modellato sul suo corpo. «È stato rilassantissimo seguire il festival da casa, maschera, pigiama e divano, ma mi sono divertita talmente martedì che non vedevo l'ora di tornare», dice sorridendo mentre il marito Fedez, commosso, applaude in prima fila.

