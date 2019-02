Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 08:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Il mio tweet per il? Sapete che amo la musica, penso sia una delle arti che aiutano gli esseri umani a interpretate al meglio il mondo che cambia»«Ho scritto il tweet per sottolineare il problema più grande che ha la Chiesa, quella di non saper parlare il linguaggio moderno, quello che i giovani usano sui social. Invece dovremmo dare contenuti e valori di umanità alle nuove generazioni. Perché no, anche di fede».Il Cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, ieri all'Università Federico II di Napoli per l'incontro sul tema Homo sum. Molteplicità dei saperi, sta cavalcando i social network visto che ha cinguettato il suo apprezzamento per due canzoni in gara al Festival. Ravasi ha infatti riportato in un tweet un passo della canzone Argento vivo di Daniele Silvestri: Avete preso un bambino che non stava mai fermo. L'avete messo da solo davanti a uno schermo. E adesso vi domandate se sia normale se il solo mondo che apprezzo è un mondo Virtuale. Quindi ha dedicato un altro tweet al pezzo di Simone Cristicchi: (Abbi cura di me): Basta mettersi al fianco invece di stare al centro.«Credo sia il problema più importante, oramai i cattolici sono una minoranza nel mondo. Ma quei figli perduti vanno riconquistati. Serve un autentico rinnovamento pure nella formazione ecclesiastica».«Ed è sbagliato. Le nuove tecnologie rappresentano infatti la più efficace forma di comunicazione. Vanno utilizzate con il linguaggio giusto, dando contenuti che riempiano il vuoto virtuale. Papa Francesco l'ha capito, lui è davvero empatico».«Il fenomeno è scabroso, va denunciato e bisogna dare una svolta. Ma non è la Chiesa a tenere il primato dei casi di pedofilia, ci sono ambienti - come quello familiare oppure quello sportivo - dove è molto più alta l'incidenza dei casi di pedofilia di cui sono vittime donne e uomini».«Vedremo. Di sicuro l'Islam ha molte più difficoltà della Chiesa cattolica nel parlare al mondo che cambia tanto velocemente. Noi ci stiamo ponendo il problema da tempo, loro forse iniziano ora a rendersene conto».«L'invasione delle fake news: oramai vengono confezionate così bene, che sembrano addirittura autorevoli. Invece si diffondono troppo facilmente autentiche sciocchezze».«I politici dovrebbero comprendere che le parole dette hanno un peso e che il tessuto sociale va ricompattato».«La Chiesa deve intervenire quando in campo ci sono troppi disvalori. Non bisogna mai dimenticare la nostra comune umanità, indipendentemente da pelle e condizioni di vita».