Geolier, la canzone di Sanremo in napoletano: Barbara D'Urso traduce il testo sui social. Poi il saluto a sorpresa

di Alessia Di Fiore

Tra i big in gara a Sanremo, quest'anno c'è anche il cantante Geolier, che ha deciso di portare una canzone completamente in napoletano, suscitando nel pubblico non poche polemiche in quanto non comprensibile a tutti.

Il testo si intitola I p'me tu p'te, e se qualcuno aveva timore di non comprendere nemmeno una parola non temete, ci hanpensato Barbara D'Urso, che sui social oltre a congratularsi con il cantante suo compaesano, ha tradotto il testo della canzone per intero, così che il pubblico potesse comprenderlo meglio.

A fine video, la conduttrice si congratula con Geolier e lo saluta affettuosamente con una delle sue frasi iconiche ai tempi di Pomeriggio 5: «Salutam' a soreta. Ciao», afferma la D'Urso.

Barbara D'Urso e la traduzione della canzone di Geolier

In un video pubblicato sul suo profilo Twitter, la conduttrice, insieme alla sua migliore amica Angelica, ha deciso di leggere e tradurre il testo del cantante: Barbara leggeva la versione originale e Angelica traduceva in italiano.

Geolier a Sanremo con una canzone in napoletano? Ecco la traduzione… O almeno ci provo 😂😂😂 #Geolier #sanremo2024 pic.twitter.com/d3EyFVRF5q — Barbara d'Urso ♥️ (@carmelitadurso) January 31, 2024

Il frutto del video è risultato agli occhi del pubblico un contenuto molto divertente, ma anche molto utile per capire meglio il rapper campano.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Febbraio 2024, 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA