Amadeus, frecciata (nascosta) a Sinner con Brignone: «So che sei impegnata, ma hai trovato il tempo per Sanremo...»

di Redazione web

La prima serata del Festival di Sanremo si è conclusa alle 2 di notte passate. Tra gli ospiti, anche la campionessa di sci Federica Brignone. La 33enne ha portato sul palco la quota sport di quest'anno. Quota che doveva essere occupata da Jannik Sinner. Amadeus l'ha invitato pubblicamente, ma il tennista ha gentilmente declinato. «Mi devo allenare», aveva detto. Il conduttore ha incassato il colpo con stile, ma come l'ha presa davvero? Una battuta alla sciatrice non è passata inosservata e a molti è sembrata proprio una frecciata a Sinner.

Cosa ha detto Amadeus

Amadeus ha accolto così Federica Brignone sul palco dell'Ariston: «Benvenuta, so che gli impegni non ti mancano, però hai trovato il tempo per venirci a trovare, che sei una grande fan del Festival di Sanremo e quindi noi siamo felici di averti qui», ha detto il presentatore rivolgendosi alla Brignone, dopo che l'aveva salutata calorosamente ai piedi della scalinata: "Federica, ben arrivata a Sanremo!". Parole che sono state in fretta associate a Sinner.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Febbraio 2024, 09:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA