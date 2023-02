Amadeus, c'è già il primo annuncio su Sanremo 2024 in diretta da Fiorello: «Qualcosa che non ho mai fatto». I fan: «Che ansia»

Il Festival di Sanremo si è concluso solo dieci giorni fa, ma Amadeus è già a lavoro per la prossima edizione. In barba alle polemiche politiche che chiedevano teste alla Rai dopo gli episodi più discussi dell'Ariston (da Fedez a Rosa Chemical passando per Blanco), il direttore artistico ha già annunciato il primo "spoiler" per il 2024.

Sanremo, Amadeus è nostalgico: «Mi manca, domani vado a scegliere gli abiti per l'anno prossimo»

Lo spoiler Sanremo 2024 da Fiorello

Amadeus ha scelto l'edicola dell'amico Fiorello a VivaRai2!, sua sede prediletta per le indiscrezioni sul Festival, per annunciare...un annuncio. Insomma, il dettaglio che vorrà rivelare in largo anticipo non è ancora stato reso noto, ma l'appuntamento è stato dato a mercoledì mattina, stesso posto stessa ora (più o meno). «Sono nel camerino dei Soliti Ignoti - dice Amadeus - e faccio una cosa che non ho mai fatto nei precedenti quattro Festival: spoilerare già oggi alcune cose importanti relative a Sanremo 2024». Il collegamento si interrompe, ma Fiorello rimanda all'indomani.

Le ipotesi

Che si sia trattato solo di uno scherzo di Carnevale? Sui social le ipotesi si rincorrono: potrebbe trattarsi degli abiti che indosserà sul palco dell'Ariston, poiché lunedì in diretta a Rtl 102.5 aveva detto che sarebbe andato a scegliere i vestiti per il prossimo festival. Intanto, fioccano i commenti: «Domani svela direttamente i 57 cantanti in gara», scrive un utente su Twitter. «Peggio di quelli che a carnevale ti chiedono cosa farai a capodanno c’è solo Amadeus che già sa cosa farà al festival 2024», scrive un altro tra i commenti al post pubblicato dal conduttore su Instagram (ormai è diventato un esperto di social) in cui ha condiviso il video del suo intervento da Fiorello. Qualcuno semplicemente aggiunge: «Che ansia».

domani amadeus svela direttamente i 57 cantanti in gara https://t.co/35Ou8PyqKF — cla (@goldvnerm) February 21, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Febbraio 2023, 13:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA