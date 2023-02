Sanremo, Amadeus è nostalgico: «Mi manca, domani vado a scegliere gli abiti per l'anno prossimo»

Sanremo 2023 continua ancora a far parlare di sé. La 73esima edizione del Festival di Sanremo, passerà alla storia come una delle più controverse e discusse della storia. Tra polemiche e baci che hanno scatenato il gossip, l'onda lunga della kermesse della musica italiana non si è ancora conclusa. Ma c'è già chi è proiettato all'edizione del 2024. Il direttore aristico e conduttore, Amadeus, è gi pronto a immergersi nei lunghi preparativi che porteranno alla prossima edizione del Festival.

Gli abiti del prossimo Sanremo

Tra pubblicità occulta e siparietti a sfondo sessuale che continuano a tener banco, infiammando le polemiche e il gossip, c'è chi si dichiara pronto per la prossima edizione. «Domani vado a scegliere gli abiti per il prossimo Festival, mi mancate già». Esordisce così Amadeus che telefona in diretta a RTL 102.5 durante l'intervista con Marco Mengoni, vincitore dell'ultima edizione e ospite in studio. Nel corso del fuori programma, telefona anche Gianni Morandi, che aggiunge: «Ogni volta che incontro Marco gli dico “sei il miglior cantante italiano. Però non fai fatica ad essere il migliore. La foto con Mengoni che vince e io con la scopa la trovo bellissima».

La rivelazione

Poi è il turno di Marco Mengoni rivelare un retroscena ricevuto proprio da Morandi sul palco dell'Ariston: «Da Gianni ho ricevuto un grande consiglio: mi ha detto di non esagerare. Quando sei sul palco ti viene da esagerare per compensare un po’ di insicurezza, cerchi di fare di più per arrivare ad un livello giusto. Quello di Gianni è stato un consiglio fondamentale per divertirsi. Amadeus è una delle persone che lavora di più al mondo, non si ferma mai».

Amadeus sui social

La 73esima edizione del Festival passerà alla storia come quella più social. Complice la presenza di Chiara Ferragni sul palco e della tanta promozione fatta dagli organizzatori, anche Amadeus è sbarcato sui social network, aprendo il suo profilo Instagram. E proprio su questo tema ha voluto concludere la sua telefonata in radio: «Ora che ho i social devo stare attento, posto qualsiasi cosa». Che fosse una piccola frecciatina ai Ferragnez? Il bacio di Fedez con Rosa Chemical continua a far discutere e il rapper è da poco tornato sul web con un duro sfogo contro quei giornalisti che stanno indagando sulla sua presunta omosessualità.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Febbraio 2023, 20:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA