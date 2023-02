Chiara Ferragni, spunta la lettera "a se stessa bambina" scritta dalla moglie dell'ex. Selvaggia Lucarelli: «Vi ricorda qualcuno?»

di Redazione web

Selvaggia Lucarelli nella sua ultima storia Instagram torna di nuovo sul monologo recitato da Chiara Ferragni a Sanremo. La giornalista recupera un post appartenente a Gabrielle Caunesil, moglie di Riccardo Pozzoli, l'ex compagno di Chiara con il quale ha fatto coppia fissa per ben 7 anni. Selvaggia chiede ai suoi follower: «Vi ricorda qualcuno?».

Selvaggia Lucarelli ancora una volta, ha citato nelle sue storie Instagram Chiara Ferragni. La giornalista questa volta riprende un post social che non riguarda direttamente l'influencer. La protagonista è infatti Gabrielle Caunesil, moglie di Riccardo Pozzoli. La Lucarelli ha scritto: «Ottobre 2022, Gabrielle, la moglie dell'ex compagno di Ferragni scriveva una lettera a se stessa bambina parlando di fragilità superate e montagne russe. Vi ricorda qualcuno, 4 mesi dopo?» con tanto di emoticon che strizza l'occhio.

Selvaggia Lucarelli non ha mai avuto timore di esprimere il proprio parere su Chiara Ferragni, che si tratti di outfit, monologhi o iniziative benefiche. Durante la settimana del Festival di Sanremo la giornalista non si è proprio risparmiata nei confronti dell'influencer, tranne quando è scoppiato il "caso Fedez". In quel frangente Selvaggia aveva spezzato una lancia in favore di Chiara dicendo che il marito «è un bambino viziato che vuole sempre essere al centro dell'attenzione».

