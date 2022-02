Amedeus a "Oggi è un altro giorno" pronto per Sanremo2022: «Sarà il Festival della gioia»

Amadeus ospite in collegamento con “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone. Stasera partirà Sanremo 2022, che vedrà al timone proprio Amadeus affiancato dall’inseparabile amico Fiorello.

Amadeus, da stasera al timone di Sanremo 2022, ospite in collegamento con “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone: «L’ho detto tante volte – ha spiegato - ho voluto parlare di un Sanremo della gioia. Stiamo uscendo dalla pandemia, l’atmosfera che si respira qui fra ospiti, cantanti e giornalisti ci fa stare bene. Vorrei fosse il Festival della gioia per una quasi ritrovata normalità».

Al suo fianco ci sarà Fiorello: «Ho fatto fare una sagoma di Fiorello, è vero. Non sapevo che avrebbe partecipato perché non mi dice mai niente ed era impegnato a teatro. Poi l’ho trovato nella sua stanza… lo ringrazio. Ha detto che per i prossimi tre anni non mi vuole vedere, ma tanto vado a fare le vacanze con lui, lo seguo…Ci conosciamo da 35 anni e c’è un’amicizia che è andata sempre oltre il lavoro, perché ognuno poi ha preso la sua strada. Nei miei momenti importanti lui però c’è sempre stato e così il contrario. Con Sanremo abbiamo realizzato un sogno che avevamo in passato».

A causa del Covid mancheranno le star internazionali, ma i sostituti sono di livello: «Le star internazionali sono i Maneskin, che è il gruppo più ricercato al mondo. E così i Meduza, molto ricercati nei club».

