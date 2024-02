Amadeus cantante, l'esibizione "rock" durante la conferenza stampa

Durante la conferenza stampa precedente all'ultima e attesissima serata di Sanremo 2024, Amadeus ha deciso di dare sfogo alle sue doti di cantante oltre che di presentatore e si è mostrato in una versione decisamente più "rock": un'esibizione che certamente ha divertito i presenti.

Il karaoke di Amadeus

Infatti, il direttore artistico di un'altra edizione da record del Festival di Sanremo ha intonato "La mia banda suona il rock" in seguito alla richiesta di un giornalista radiofonico. Amadeus, complice probabilmente il buon umore per i dati d'ascolto record, si presta al gioco e affronta un bel pezzo del brano di Ivano Fossati come fosse al karaoke mentre il testo scorre alle sue spalle.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Febbraio 2024, 14:55

