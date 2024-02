Fiorello co-conduttore della finale di Sanremo 2024, chi è lo showman: età, carriera, il karaoke, vita privata e la polemica su John Travolta

Fiorello a Sanremo 2024. "Ciuri" ci ricasca e accetta l'invito di Amadeus come co-conduttore della serta finale di Sanremo. Non proprio una novità, visto che dall'inizio del Festival quella di Fiorello è stata una presenza costante dentro e fuori dall'Ariston.

La sua gag (e le polemiche a seguire) con John Travolta che balla il “Ballo del qua qua” rimarrà nella storia del Festival e non solo, noi non lo dimenticheremo mai. Scopriamo qualcosa in più su Fiorello.