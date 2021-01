Video Nannini, autore video: non istiga alla violenza ma la condanna

Luca Lumaca, l'autore del video realizzato per Gianna Nannini, su cui ci sono state proteste nei giorni scorsi da parte del sindacato di Polizia Coisp che ha considerato le immagini «inaccettabili, ingiuriose» con gli agenti di polizia rappresentati «con il viso da suino», oggi sottolinea che «il video da me creato per» L'aria sta finendo «di Gianna Nannini non istiga alla violenza ma semmai la condanna. Come condanna lo spreco delle risorse naturali e l'inquinamento o la mercificazione del corpo femminile o l'ingerenza dei mass media nell'opinione pubblica o semplicemente la guerra. Andrebbe visto per intero e non giudicato da un fotogramma. Non c'era nessuna intenzione di offendere le forze dell'ordine, ma - ribadisce - solo di raffigurare l'abuso di potere in un elenco di orrori contemporanei della nostra società. Atti brutali e feroci verso persone inermi che semplicemente tutti dovrebbero criticare. L'allegoria del poliziotto con la faccia da maiale non è certamente inedita e riprende alcuni classici della cultura del novecento, da La fattoria degli animali di George Orwell al commissario Winchester dei Simpson passando per i testi beat degli anni 60, non credevo che creasse ancora scalpore... Oltretutto perchè è simbolo non tanto delle forze dell'ordine ma del potere politico repressivo in sé».

Nei giorni scorsi aveva difeso il video la stessa Nannini, che oggi è tra gli ospiti di Domenica In.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Gennaio 2021, 16:40

