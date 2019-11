Vasco raddoppia, Circo Massimo sold out. Arriva una nuova data

Sabato 23 Novembre 2019, 09:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Infatti in sole 24 ore i biglietti, appena messi in vendita, dei quattro attesissimi concerti nei principali festival italiani la prossima estate, sono già andati esauriti.L’enorme richiesta ha portato a raddoppiare lo show aldel, già andato sold-out - con un nuovo concerto ilsempre al. Come precedentemente annunciato, ilsarà un’annata particolare per il Komandante, che ha scelto i festival per il suo: ilVasco apriràalla, ilchiuderà glial(area expo), ilsarà alale, come evento conclusivo, si esibirà ilall’diInoltre, per la seconda settimana consecutiva il nuovo singolo di Vasco,è al primo posto nella classifica dei brani più trasmessi dalle radio.Sarà al cinema ilil Music Filmdiper rivivere le emozioni di due trionfali estati rock , da giugno 2018 a giugno 2019 (con oltre 900.000 spettatori). "L’idea” – dichiara il regista – “è quella di portare sul grande schermo un concerto diverso dagli altri,anche nel trattamento dell’immagine. Il girato è stato così riversato in pellicola per dare il senso del tempo e della bellezza della resa cinematografica”.Il 6 dicembre uscirà anche il doppio live tratto dai 6/6 concerti,, a 6 mesi dall’ “impresa compiuta", 6 volte 6 allo stadio milanese.Ecco il calendario del Vasco Non Stop Live FestivalIlavrà accesso allaper la nuova data al Rock in Roma del 20 giugno a partire dalle ore 15.00 di oggi sabato 23 novembre 2019 su. La messa in vendita generale partirà invece domenicaalle ore 10.00 su