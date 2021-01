The Weeknd, foto inquietante su Instagram. Fan preoccupati: «Ma cosa succede?». Ecco la verità

The Weeknd, i suoi fan sono fedeli e seguono ogni passo del musicista. Ecco perché è rimasti scioccati quando il cantante ha condiviso una foto inquietante su Instagram, mostrandosi con un look assolutamente rinnovato. È un'immagine in cui il cantante appare con lineamenti ovviamente esagerati, soprattutto negli zigomi e nella mascella, oltre a labbra molto più spesse, naso storto e inevitabili occhiaie .

Immediatamente sono iniziate le speculazioni sul suo nuovo volto, soprattutto perché nelle foto precedenti aveva mostrato il suo volto con bende macchiate di sangue, come se avesse subito un intervento di chirurgia estetica. Molti dei commenti si riferivano alla somiglianza del cantante con il personaggio della serie animata "SpongeBob", "Squidward" .

Ma i fan possono tirare il fiato, è tutta una sorpresa estetica per valorizzare il contenuto del suo ultimo album e in particolare il video della canzone "Save Your Tears for Another Day" , dove appare cantando con questa faccia inquietante e c'è ancora di più la sua intenzione di mettere in discussione l'esagerazione delle modifiche corporee che le celebrità apportano, al punto da rendere invisibile il loro volto originale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Gennaio 2021, 22:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA