Maryam ha vinto «The voice of Italy»: chi è la 19enne di Somma Vesuviana

di Mariagiovanna Capone

ha vinto. Il suo percorso nello show di Raidue termina con un contratto discografico con la Universal che si è aggiudicata grazie a un televoto che l'ha mantenuta testa a testa con la seconda classificata, Beatrice Pezzini. La diciannovenne di Somma Vesuviana ha avuto la meglio sui quattro finalisti per la gioia del suo coach Al Bano, doppiamente felice perché è nato il suo primo nipotino avuto dalla figlia Cristel, notizia annunciata in diretta per la gioia dell'audience. «Uno dei giorni più belli della mia vita» è riuscito a dire il neo nonno che ha suggellato la giornata con la vittoria al talent show della sua prediletta.Impeccabile ogni brano proposto da Maryam che inizia cantando «No» di Meghan Trainor. Una scelta significativa per i trascorsi della cantante napoletana, vittima di bullismo in adolescenza per il suo aspetto fisico, poiché la Trainor è da sempre schierata contro il body shaming. Poi gli attesi duetti, con ogni finalista che ha cantato con il suo coach. Standing ovation per l'esibizione di Al Bano con Maryam che cantano «The prayer» al posto di Andrea Bocelli e Celine Dion: uno sfoggio di voci e di note.