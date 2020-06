Tedua annuncia a sorpresa l'uscita di "Vita Vera – Mixtape, aspettando la Divina Commedia"

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Giugno 2020, 15:31

A una sola settimana di distanza da “Vita Vera Mixtape”, è disponibile ovunque da domani, venerdì 12 giugno, “Vita Vera – Mixtape, aspettando la Divina Commedia”, il nuovo mixtape di Tedua che completa e porta a termine la prima parte pubblicata il 5 giugno. Il progetto è stato annunciato inizialmente con dei post sulla pagina Instagram di Spotify contenenti citazioni dell’immortale capolavoro dantesco, seguito da un video trailer con brevi estratti dei nuovi brani.“Aspettando la Divina Commedia” prosegue il percorso iniziato da “Vita Vera Mixtape”, anche in questo progetto infatti viene data voce ai nomi più cool della scena rap e trap italiana come Massimo Pericolo, Madman, Gemitaiz, Tony Effe, e nuove leve come Paky, Shiva, Disme e Nebbia. Tra i produttori Chris Nolan, Nebbia e Shune.1 – La Story Infinita feat. Massimo Pericolo2 – Rari feat. Shiva e Paky3 – Rap City feat. Gemitaiz e Madman4 - Clone5 – Pass feat. Tony Effe6 - Amico7 – Sailor Moon8 – Figghiò feat. Disme, Nebbia9 – 2 Pezzi10 – Lo-Fi TuLa prima parte di “Vita Vera Mixtape” è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico di Tedua, in sole 24 ore tutti i brani del progetto si sono classificati nella Top 15 della classifica italiana di Spotify e il brano “Polvere” feat. Capo Plaza è entrato nella Top 200 della Global Chart, collezionando oltre 2 milioni di streaming. Attualmente, è alla #1 di Apple Music dalla sua pubblicazione e tutti e 12 i brani sono stabili nella Top 30 della Spotify Italy Chart e nella Top 50 di Apple Music.