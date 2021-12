Teatro alla Scala: la Prima per gli Under 30 è tutto esaurito

Il 4 dicembre tornano gli Under30 al Teatro alla Scala. Come ogni anno dal 2008 chi ha meno di 30 anni ha la possibilità di vedere per primo lo spettacolo di apertura della Stagione del teatro di Milano. Tutto esaurito per il Macbeth diretto da Riccardo Chailly nell’allestimento “metropolitano” di Davide Livermore con le star Luca Salsi e Anna Netrebko. E il 14 tocca a La Bayadère con cui si inaugura la Stagione di Balletto.

All’attività del Servizio Promozione Culturale, che ogni anno porta in teatro decine di migliaia di ragazzi, si aggiunge il progetto UNDER30 che dal 2008 permette a chiunque abbia meno di 30 anni di assistere in anteprima allo spettacolo inaugurale della Stagione. L’Anteprima è l’occasione per scoprire il Teatro e conoscere le possibilità di accesso agli spettacoli con il Pass UNDER30 e le formule di abbonamento dedicate.

Sabato 4 dicembre alle ore 18 è la volta di Macbeth di Giuseppe Verdi con cui il Teatro alla Scala aprirà la Stagione d’Opera 2021/2022, sul podio il Direttore Musicale Riccardo Chailly, mentre la regia è di Davide Livermore e nelle parti dei protagonisti arrivano Luca Salsi, Anna Netrebko, Francesco Meli e Ildar Abdrazakov. Un titolo particolarmente amato dal pubblico e atteso per il prestigio degli interpreti e la spettacolarità di una produzione che promette di essere la versione del nuovo millennio della “fantasmagoria” che Verdi volle per la prima fiorentina del 1847.

Il 14 dicembre sarà la volta dell’Anteprima de La Bayadère che anticiperà di un giorno l’inaugurazione della Stagione di Balletto. Per 13 volte in 14 anni (nel 2020 l’epidemia ha imposto la sospensione) l’Anteprima UNDER30 ha registrato il tutto esaurito con circa 2.000 ragazzi per l’Opera e altrettanti per il Balletto e una richiesta di posti sempre molto superiore alle disponibilità. Ormai sono quindi più di 50.000 i ragazzi che hanno partecipato alle anteprime, creando una comunità entusiasta e appassionata. Oggi i ragazzi che assistettero alle Anteprime a fine anni 2000 sono adulti e stanno diventando un nuovo pubblico "adulto" che tramanda poi a nuove generazioni.

Ma le Anteprime d’Opera e di Balletto sono solo il primo passo per diventare veri appassionati scaligeri.

Per proseguire la scoperta del mondo Scala e del suo dietro le quinte il secondo passaggio è la sottoscrizione di un PassUNDER30, che alla cifra simbolica di 10 euro permette di entrare nella Community LaScalaUNDER30 per tutta la Stagione, ottenendo offerte speciali sugli spettacoli (con riduzioni dal 45% all’80%), visite guidate organizzate in esclusiva al Teatro, al Museo Teatrale e ai Laboratori Ansaldo e l’accesso a diverse prove aperte.

Il terzo passo che permette di essere a tutti gli effetti uno spettatore fedele del Teatro alla Scala è l’Abbonamento UNDER30, che permette di assistere a tre o quattro spettacoli a poco più del prezzo di uno, oltre a garantire in omaggio il Pass UNDER30.

Gli abbonamenti sono disponibili nella classica formula a data fissa da 4 titoli, declinata in una soluzione Opera (che include Thaïs di Massenet, Adriana Lecouvreur di Cilea, Rigoletto di Verdi e Il matrimonio segreto di Cimarosa, con posti ancora disponibili a partire da 98 euro) e in una Balletto (che include il Trittico Dawson/Kratz/Kylián, Jewels di Balanchine, il dittico AfteRite - Les Noces di McGregor e Giselle di Coralli-Perrot, con posti ancora disponibili a partire da 88 euro).

Inoltre, solo per gli Abbonati a data fissa, il Teatro organizza prima di ogni rappresentazione in abbonamento un incontro con gli artisti seguito da un happy hour nel Ridotto dei Palchi “Arturo Toscanini”.

In alternativa, è possibile scegliere liberamente 3 spettacoli d’Opera, Balletto o Concerti grazie alle opzioni Libero UNDER30, con un prezzo di partenza anche di 45 euro (per 3 recital).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Dicembre 2021, 15:49

