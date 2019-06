Stadio, torna “Stadio Mobile Live” in vinile e un nuovo tour 4.0: tutte le date. Il video del singolo

Un ritorno in grande stile per gli Stadio, che si preparano nel 2020 a festeggiare il quarantesimo anniversario del gruppo. Per avvicinarsi alla fatidica tappa, la band già vincitrice di Sanremo 2016 con Un giorno mi dirai ha pubblicato e reso disponibile nei migliori negozi di dischi ed e-store la ristampa in doppio vinile di uno dei loro album più celebrati, Stadio Mobile Live, (Universal Music); un lavoro che verrà riproposto anche dal vivo nell'ambito del tour Stadio Mobile Live 4.0, uno spettacolo antologico che celebra il primo live album della band, disco d’oro nel 1993 e tuttora il loro lavoro più venduto. Stadio Mobile Live 4.0 è il manifesto della continua innovazione e sperimentazione del gruppo, che li ha resi un riferimento unico nella musica pop rock italiana grazie a gemme come Acqua e sapone, Un disperato bisogno d'amore, C'è, Vorrei, Chi te l'ha detto, La faccia delle donne, Grande figlio di puttana, Generazione di fenomeni, Chiedi chi erano i Beatles, Ho bisogno di voi, Bella più che mai. Ad affiancare gli Stadio sul palco (Gaetano Curreri, voce e tastiera; Andrea Fornili, chitarra; Roberto Drovandi, basso) una sezione di fiati completa, che regalerà alla band una inedita vibrazione funk e pop.

Di seguito le prime date confermate del tour Stadio Mobile Live 4.0, in continuo aggiornamento:

21 giugno – FORTE DEI MARMI (LC) Piazza Navari

06 luglio – NOTTE ROSA - BELLARIA IGEA MARINA (RN) P.za Capitaneria di Porto

11 luglio – FIUMICINO (Roma) Parco Da Vinci

20 luglio – VALMONTONE (Roma) (Valmontone Outlet Summer Festival 2019)

27 luglio – MARSCIANO (PG), P.zza Carl Marx (Musica per i Borghi)

03 agosto – VILLESSE (GO) Tiare Shopping (Tiare Music Days)

05 agosto – ANZIO (Roma) Villa Adele

06 agosto – ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) P.zza Ponno ù

10 agosto – ATTIGLIANO (VT), Parco Area Verde

13 agosto – SEMINARA (RC), P.zza Vittorio Emanuele

17 agosto – MOLINARA (BN), P.zza San Rocco

29 agosto – MARCIANA MARINA - ISOLA D'ELBA (LI) P.zza Vittoria

Mercoledì 19 Giugno 2019, 17:23

