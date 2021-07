A due passi dal cuore, il nuovo singolo di Sal Da Vinci ha come protagonista l'amore

L'amore è il protagonista indiscusso del nuovo singolo di Sal Da Vinci. Da venerdì 9 luglio esce in tutte le radio e su tutte le piattaforme digitali «A due passi dal cuore», il nuovo singolo di Sal Da Vinci.

Con la sensibilità e la raffinatezza che lo contraddistinguono, Sal Da Vinci racconta la fase dell'innamoramento. Tutte le emozioni e le sfumature che accompagnano il periodo in cui inizia a sbocciare l'amore. Nel suo nuovo singolo riesce a cogliere tutti gli aspetti più intimi e delicati. Le mani sudano e il battito del cuore accelera fra sguardi, baci e carezze. Alla fine, la verità più grande è che tutti siamo mossi da questo sentimento, come da una forza vitale, da cui risulta impossibile sottrarsi e cambia in modo disarmante la nostra esistenza: l’amore si rivela un arrogante guerriero che da ogni battaglia uscirà sempre vincitore.

«Nulla di quello che ci arriva nella vita, arriva per caso - spiega Sal Da Vinci - così come l’amore che con il suo potere silente o rumoroso arriva inaspettato o conquistato. L’amore non va cercato. L’amore arriva da sé. Quando lo si cerca vuol dire che ancora non si è pronti e maturi. L’amore è irragionevole, non ha insegnamenti, quando arriva arriva, sarebbe come voler far entrare il cuore in un posto che non è il suo!»

Il videoclip sarà, invece, online sul canale ufficiale di Sal Da Vinci da sabato 10 luglio. Un videoclip che racconta l'amore in generale e nella sua totalità: dall'innamoramento e divertimento iniziali alla malinconia, ricordo e tristezza una volta che termina. Nelle settimane precedenti alle riprese è stato lanciato un contest su TikTok per realizzare quella che sarebbe diventata la coreografia ufficiale del brano. Quindi le vincitrici sono state anche selezionate anche per prendere parte al video, in cui coesistono due facce della stessa medaglia: le ballerine di flamenco e quelle di danza moderna. Così come accade nel brano, in cui le sonorità spagnoleggianti si fondono con ritmi più attuali e vicini al reggaeton, anche nel videoclip sul piano estetico si vuole raffigurare questo incrocio tra classicità e modernità. Lo stesso Sal Da Vinci è un rappresentante della scuola classica napoletana, ma al tempo stesso un artista aperto e attento alle nuove tendenze musicali. Lo stesso dualismo che si ripete in forme diverse.

