Shakira annuncia il tour mondiale al festival Coachella con una performance a sorpresa: «La lupa sta arrivando»

Shakira, 47 anni, annuncia il suo nuovo tour mondiale al festival musicale Coachella ad Indio, California. La cantante è apparsa venerdì sera per un'esibizione inaspettata nel dj set live con Bizarrap, 25, “BZRP Music Sessions, vol. 53.” con cui ha prodotto la superhit e, alla fine, ha sganciato la bomba in spagnolo facendo andare i fan in delirio. Il tour porta il titolo del suo nuovo album, il dodicesimo, uscito il 22 marzo 2024, “Las Mujeres Ya No Lloran”.

🚨SHAKIRA JUST ANNOUNCED HER WORLD TOUR AT COACHELLA 🚨 Starting this November in CA. The tour is called Las Mujeres Ya No Lloran World Tour #LMYNLWT We are so beyond ready! We have been waiting for this moment! Make sure to head to https://t.co/MoY9OkiFhH to sign up to receive… pic.twitter.com/N4zoQJ9oa4