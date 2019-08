Sergio Caputo, carrambata a Roma: «Sono stato il primo bambino nato in questo hotel»

di Michela Poi

Sessantaquattro anni, tanti successi musicali alle spalle e una carriera brillante che lo ha portato a volare via dalla sua città natia. Ma Sergio Caputo e cantautore, non ha mai dimenticato le sue origini.è la città dove è nato, e appena può il cantante torna "in patria" anche solo per un saluto veloce. Ma l'ultima volta è stata diversa dalle altre. Il cantante ha scelto come alloggio un hotel speciale e legato a doppio filo alla sua famiglia. Il Donna Palace Hotel, nel quartiere Prati, è il luogo esatto di nascita di Caputo. E no, sua madre non lo ha dato alla luce in una suite, ma in quello che nel 1954 era una clinica. La simpatica "carrambata" è stata immortalata dal cantauotore in una foto in compagnia del manager dell'albergo pubblicata sui social. «Sono aldi Roma», scrive Caputo su Facebook . «Che c'è di tanto speciale? C'è che in questo hotel io ci sono nato, anzi sono stato il primo bambino nato qui».