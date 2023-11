«Sculacciate ai figli? Sì, sono una forma di comunicazione». La scelta della star della tv divide fan, mamme e pediatri

di Redazione Web

Sculacciate ai figli? C'è chi dice sì. Kelly Clarkson, classe 1982, è nota al mondo dello show business americano per la sua musica pop e il suo programma televisivo. La cantautrice proveniente dal Texas è anche madre di due figli: River Rose, di nove anni e Remington Alexander Blackstock, di sei. Entrambe le figlie sono nate dal matrimonio con il talent manager Brandon Blackston, dal quale ha poi divorziato nel 2020, ottenendo l'affidamento dei figli come primo genitore. Non è un caso che nella bio social di Kelly Clarkson compaia una descrizione di sè al quanto provocatoria: «Canto e scrivo a volte. A volte dico cose che gli altri pensano che non dovrei dire». Ed è proprio in merito alla gestione dei suoi figli che, questa volta, l'ex giudice di The Voice lascia tutti senza parole.

Kelly Clarkson, madre single

Dai suoi esordi con "American Idol" ai suoi album multi-platino e grandi successi come "Because of You", la 41enne statunitense si aggiudica un posto in cima alla classifica tra le le pop star più amate d'America. A causa della sua fama, i riflettori sono sempre puntati sulle sue performance e la sua vita privata. Dopo il divorzio, nonostante la dura battaglia per ottenere la custodia delle sue due figlie - che porta con sè nei tour in giro per il mondo - Kelly Clarkson ha avuto modo di riflettere sull'educazione da impartire, ora che è una mamma single.

Controversie

Le tecniche di educazione usate dalla cantautrice pop hanno portato fan, madri ed esperti di psicologia infantile a scontrarsi sul tema e a presentare una propria posizione in merito alla condotta di Kelly Clarkson come madre. A prendere le distanze dal modello eucativo della pop star è l'American Association of Pediatrics, che non sostiene la "sculacciata" come misura disciplinare, utile alla giusta crescita dei figli. Al contrario, alimenterebbe in loro solo rabbia a lungo termine.

Nonostante i diversi schieramenti, Kelly Clarkson continua ad essere ascoltata e seguita da quasi 8 milioni di persone sui social e a costituire un modello di riferimento da molte madri single che lavorano e crescono i figli in solitaria.

