Roma, "Mai sola mai" di Marco Conidi scala le classifiche di Spotify: ora è al primo posto

Continua la scalata di "Mai sola mai", l’inno moderno del club giallorosso scritto e cantato da Marco Conidi, che si piazza al primo posto della classifica Local Pulse di Spotify.

Leggi anche - «Mai Sola mai» all'Olimpico: l'inno moderno della Roma fa boom di download sulle piattaforme

In cima al podio della classifica di Roma, l'inno, che risuona nello stadio Olimpico giallorosso, è ascoltabile anche su Itunes e Youtube Music.

CONIDI E L'AMORE PER LA ROMA

Il ritrovato successo, le emozioni non più solo della curva ma di tutto lo stadio Olimpico quando viene mandata a tutto volume poco prima delle partite della Roma. “Mai sola mai”, l’inno moderno del club giallorosso scritto e cantato da Marco Conidi è tornato alla ribalta e portato tifosi di tutte le età (non solo romanisti) a cercarlo in tutte le piattaforme possibili: da Spotify ad Itunes passando per Youtube Music. Una richiesta gigantesca che ha convinto il cantautore a pubblicare e a trasmettere su tutti gli store digitali una compilation dal titolo “L’essenziale” che contiene tutti i successi di Conidi tra cui ovviamente “Mai Sola mai”.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Novembre 2021, 18:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA