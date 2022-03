Roma, cena in musica con l'omaggio a Lucio Battisti e Lucio Dalla: ecco tutte le info

Musica a tavola. Sarà una serata all'insegna di note e divertimento quella di sabato 19 marzo, organizzata da "La locanda", in via della scafa 406 a Fiumicino. Nel locale in zona Isola Sacra, i clienti potranno degustare una cena, a partire dalle 20, per poi divertirsi con le cover musicali dei due Lucio più noti del panorama musicale italiano: Lucio Battisti e Lucio Dalla. A riproporre i brani più celebri dei due cantautori sarà una band formata da quattro persone.

Saranno Rodolfo Morostini, Franco Pirone, Luigi Gattuso, Roberto Vannone, i protagonisti del Lucio Battisti e lucio Dalla tribute che con la loro maestria produrranno delle 'strange covers' per richiamare i brani immortali dei due artisti.

E' possibile prenotarsi alla serata chiamando il numero 0694833885

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Marzo 2022, 16:43

