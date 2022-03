Secondo weekend di marzo e nella capitale il meteo sarà buono con temperature miti, che permetteranno di trascorrere il tempo libero in spazi aperti e chiusi; come ogni fine settimana, una selezione di appuntamenti per tutti i gusti, cultura, gastronomia, eventi dal vivo, teatro.

Cosa fare a Roma sabato 12 e domenica 13 marzo 2022

Terra, festa del libro all'Auditorium

Libri, lettori e scrittori si danno appuntamento, e in presenza, per Terra. Libri come, all'Auditorium Parco della Musica, nel weekend dall'11 al 12 marzo. Una festa per tutti coloro che amano la lettura, che siano romanzi, biografie, saggi. tanti gli ospiti attesi dall'Auditorium, tra cui Carlo Verdone, Serena Dandini, Maurizio De Giovanni, Giancarlo De Cataldo e tanti tanti altri ancora. Qui le info.

Rugantino al Sistina

Compie 60 anni l'iconica maschera romana, Rugantino, che torna sul suo palcoscenico naturale, il Sistina, interpretato dall'ottimo Michele La Ginestram con al suo fianco Serena Autieri, Edy Angelillo e Massimo Wertmuller per la prima volta nel ruolo di Mastro Titta. Canzoni immortali da cantare nel tempio del varietà guidato da Massimo Romeo Piparo, sulle note di Armando Trovajoli. Fino al 27 marzo. Le info per costi e biglietti.

Festa del cioccolato artigianale

Nel quartiere Prati, per tre lunghe giornate, da venerdì 11 a domenica 13 marzo, Roma si trasforma nella capitale del cioccolato artigianale; in piazza Risorgimento, infatti, è stata organizzata la Festa del Cioccolato, con l'immancabile degustazione di cioccolato, laboratori creativi per bambini, il tutto nella bellissima cornice romana a due passi dal Vaticano. I Maestri Cioccolatieri provenienti da tutta Italia portano in piazza la cultura e l'arte della produzione artigianale del cioccolato che, diversamente da quello industriale, è senza aggiunta di additivi e conservanti, quindi, proposto “fresco”, dal produttore al consumatore. Assolutamente da non perdere i laboratori didattici per bambini sulla lavorazione del cioccolato, un mezzo simpatico per avvicinare i bimbi più piccoli al cacao. Ed inoltre la scultura su un blocco di cioccolato di 100 Kg realizzata live dal noto artista friulano Stefano Comelli. Una vera ed imperdibile occasioni per i ghiotti del cioccolato.

Alessandro Siani dal vivo

L'attore e regista napoletano, Alessandro Siani, festeggia 25 anni di carriera con uno spettacolo sabato 12 marzo all'Auditorium Conciliazione, racconterà nel suo Felicità Tour, la libertà di pensiero, d’espressione, ma anche la libertà che ci è stata negata in questi ultimi tempi di covid. La libertà sarà il filo conduttore del nuovo spettacolo di Alessandro Siani, che ritorna a calcare le scene con il suo nuovo stand up comedy. In questo nuovo progetto live il dialogo con il pubblico diventerà fondamentale per affrontare argomenti come la convivenza forzata, il fenomeno serie tv, il potere dei social, la politica, l’attualità e soprattutto la libertà di pensare e sognare un futuro migliore senza virologi, vaccini e mascherine in cui l’unico antidoto alla frustrazione dei nostri giorni possa essere una dose di gioia pura. Qui le info.

Zoomarine dalla parte delle donne

Da questo weekend e per tutto il mese di marzo, Zoomarine si veste di rosa con premiazioni, laboratori per aspiranti pizzaiole, mini villaggio al femminile e l'attivazione di uno sportello informativo per la parità di genere in collaborazione con la Onlus bon't worry. Sabato 12 marzo ci saranno volti e testimonianze di gesti eroici, come quello della carabiniera Martina Pigliapoco che riceverà un riconoscimento speciale per il valoroso intervento che l'ha resa un modello ideale a cui ispirarsi, la II edizione del premio internazionale per la parità di genere, "Siamo tutte Margherite", ispirato un po’ al fiore selvatico considerato simbolo dell’amore e un po’ alla storica pizza utilizzata come stratagemma da diverse donne che in alcuni recenti fatti di cronaca hanno chiamato il 112 con la scusa di "ordinare una pizza", trasformando la richiesta in una esigenza di aiuto. Il premio, che sarà assegnato a donne che si sono distinte nel mondo del volontariato, della cultura, del giornalismo, dello spettacolo, si avvale della collaborazione della bon't worry, la onlus da anni in prima linea contro la violenza di genere, che per tutto il mese di marzo metterà a disposizione uno sportello grazie al quale le donne potranno rivolgersi per avere informazioni in caso di discriminazioni sul posto di lavoro.

Market Show alla Città dell’Altra Economia

Market Show, la piazza dei creativi e biologici di Roma, riapre i battenti, dopo la pausa imposta dalla pandemia. Domenica 13 marzo nell’ampio spazio della Città dell’Altra Economia, sarà protagonista l’evento a ingresso libero, che riunisce i protagonisti di antichi mestieri, artigianato artistico, aziende agricole biologiche, laboratori per bambini, associazione di promozione sociale, cultura green.

Klimt. La Secessione e l'Italia in mostra a Palazzo Braschi

Al Museo di Roma a Palazzo Braschi è ancora di scena la mostra “Klimt. La Secessione e l’Italia”, che ripercorre le tappe dell’intera parabola artistica di Gustav Klimt, indagando anche (e per la prima volta) sul rapporto dell'artista con l’Italia, narrandoci dei suoi viaggi e dei suoi successi espositivi.

Vinokilo, il vintage alle Officine Farneto

Si tratta della più grande vendita di vestiti vintage d’Europa, Vinokilo, l'evento in programma alle Officine Farneto dal 10 al 13 marzo 2022, dalle 10 alle 20. In occasione di Vinokilo sarà possibile trovare vestiti vintage venduti al kilo, vestiti vintage di alta qualità e di marche famose dagli anni '60 agli anni 2000. E per chi ha dei vestiti vintage da portare, in base alla quantità sarà effettuato uno sconto sugli acquisti.

