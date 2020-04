Il trailer del video

La premiere ufficiale del video, alle 20.00, su YouTube

Sono le 17.50 esatte ore italiane del 23 aprile quando Mick Jagger posta sul suo profilo Instagram il video in cui annuncia l'uscita del nuovo singolodisponibile dalle 18(sempre ore italiane). «Gli Stones erano in studio a registrare nuova musica prima del lockdown e un brano chiamato Living In A Ghost Town che pensavamo potesse suonare nei tempi che stiamo vivendo. È disponibile ovunque alle 17:00 BST oggi. Spero ti piaccia!». E così anche Keith Richars: «Allora, per farla breve. Più di un anno fa a Los Angeles avevamo pensato di tenere questo brano per un nuovo album, poi è scoppiato il casino e insieme a Mick abbiamo deciso che questa canzone doveva essere lavorata adesso e così eccola qui, "Living in a Ghost Town". Stay safe!». E Charlie Watts: «Mi è piaciuto lavorare su questa traccia. Penso rispecchi l’umore del momento e spero che le persone che l'ascoltano siano d'accordo». E infine, Ronnie Wood: «Grazie mille per tutti i messaggi di queste ultime settimane, per noi è importante che vi piaccia la musica. Abbiamo un brano nuovo di zecca per voi, speriamo vi piaccia. Ha una melodia struggente, si chiama "Living in A Ghost Town». Il nuovo singolo, scritto da Mick Jagger e Keith Richars, e registrato tra Los Angeles e Londra in isolamento, è disponibile sulle piattaforme digitali dalle 18 ore italiane del 23 aprile