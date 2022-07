ProAm Exhibition Gala: a Roma l'evento di Simone Di Pasquale dedicato alla danza con tanti vip. Tra i volti noti che prenderanno parte alla doppia serata, di savato 9 e domenica 10 luglio, ci saranno Eva Henger con suo marito Massimiliano Caroletti che consegneranno il Premio Domina, e i Maestri di Ballando con le Stelle: Veera Kinnunen, Anastasia Kuzmina, e Angelo Madonia.

Sabato 9 e domenica 10 luglio a Roma, presso il Crowne Plaza St. Peter Roma, si terrà la seconda edizione del ProAm Exhibition Gala, l’evento ProAm organizzato da Simone Di Pasquale, l’amatissimo insegnante di ballo, storico protagonista del dance show di Rai1 Ballando con le Stelle e coreografo del Cantante Mascherato.



Durante le due giornate, talentuosi ballerini professionisti e amatoriali provenienti da ogni parte del mondo avranno la possibilità di portare in pista la loro arte esibendosi insieme ai propri maestri di ballo in diversi stili: latino internazionale, latino americano, tango argentino e caraibico. Due serate danzanti che coinvolgeranno chiunque abbia voglia di ballare e mettersi in gioco con gare straordinarie, performance suggestive, il Dinner Pool Party, ospiti d’onore e campioni di ballo. Tra i volti noti che prenderanno parte alla serata ci saranno Eva Henger con suo marito Massimiliano Caroletti che consegneranno il Premio Domina, e i Maestri di Ballando con le Stelle: Veera Kinnunen, Anastasia Kuzmina, e Angelo Madonia.

ProAm Exhibition Gala - Il Programma



Sabato 9 luglio, di pomeriggio, ci sarà la Gara in Showcase, dove gli allievi in coppia con il proprio Maestro si esibiranno in una performance individuale. A seguire, il Musical Dance Contest nel quale gli Studi ProAm di tutta Italia si confronteranno nell’interpretazione dei più famosi e celebri Musical. I vincitori della gara di ballo si aggiudicheranno fantastici soggiorni per due persone nei Resort Domina Zagarella Sicily (Sicilia) e Domina Borgo Degli Ulivi (Lago di Garda), e otterranno borse di studio per l’esclusivo evento di Capri, La Notte delle Stelle, che si terrà il 24 e il 25 settembre 2022. La giornata si concluderà con il Dinner Pool Party nel giardino dell’Hotel Crowne, durante il quale i partecipanti potranno gustare una deliziosa cena, assistendo a spettacolari performance e con la possibilità di scatenarsi sulla pista da ballo a bordo piscina.



Domenica 10 luglio, invece, la giornata sarà dedicata interamente alla Gara nelle varie discipline e classi, giudicata da celebri Giurati Internazionali.



