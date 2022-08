Applausi per Fibra, è proprio il caso di dirlo. Pseudonimo di Fabrizio Tarducci, Fabri Fibra ha infiammato pubblico di Piazza Duomo, all'Aquila, dove in questi giorni si stanno svolgendo i festeggiamenti per la 728° edizione della Perdonanza Celestiniana.

Perdonanza Celestiniana: bagno di folla per Fabri Fibra all'Aquila

Attesissimo dai suoi fan, il rapper di Senigallia, durante la serata di ieri sera ha registrato il sold out con quasi 4.000 persone, fatto scatenare e cantare il pubblico di Piazza Duomo con i suoi storici successi che hanno segnato i 20 anni di carriera del rapper italiano a partire da “Dalla A alla Z” e “Applausi per Fibra” passando per “Pamplona” e “Tranne te” fino ad arrivare a quelli più recenti estratti dal nuovo album “Caos”.

Fabri Fibra in concerto a l'Aquila

La 728° edizione della Perdonanza Celestiniana continua a sorprendere gli aquilani, e chi ha la fortuna di visitare la città in questo periodo, con i suoi straordinari appuntamenti artistici e musicali. Ieri sera, infatti, il palcoscenico allestito per l’occasione in Piazza Duomo, ha accolto con grande entusiasmo Fabri Fibra, uno dei capostipiti e pesi massimi del rap italiano, un vero concentrato di energia, che attraverso i testi delle sue canzoni ha raccontato e racconta dopo 20 anni di carriera la storia dell’Italia contemporanea, riuscendo a catturare: emozioni, speranze, paure ed incertezze di più di una generazione.

Fabri Fibra alla Perdonanza Celestiniana

Il concerto è stata l’occasione per ascoltare dal vivo i brani che hanno fatto di Fabri Fibra uno dei pilastri della cultura Hip Hop del nostro paese. In scaletta il pubblico presente ha potuto ascoltare anche i singoli estratti dall’ultimo album già certificato platino “Caos”, “Propaganda” con Colapesce Dimartino (Platino), e il nuovo singolo “Stelle” con Maurizio Carucci. Ogni suo pezzo si trasforma in una hit irrompendo in tutte le classifiche. Anche grazie a questo straordinario seguito l’evento di ieri sera ha registrato sold out in poche ore.

