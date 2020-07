“Paloma”, il video della nuova canzone di Fred De Palma e Annita supera il milione di visualizzazioni su Youtube

Fedez si traveste da Chiara Ferragni per lo show di Dior

”, il video della nuova canzone diraggiunge immediatamente il primo posto nelle tendenze su Youtube e in poche ore supera il milione di visualizzazioni.“Paloma”, primo singolo del nuovo progetto di Fred De Palma in uscita a settembre, è realizzata dall’artista in compagnia della collega superstar brasiliana Annita. Il video conta sulla regia di Mauro Russo e la produzione Borotalco.tv il video unisce l’Italia e il Brasile: POSITANO con le sue vie, piazzette suggestive e la spiaggia fa da cornice alle scene di Fred De Palma, mentre una villa a RIO DE JANEIRO ospita le scene di una bellissima e sensuale Anitta. In questi scenari estivi i due artisti interagiscono a distanza e sembrano “incontrarsi” e dialogare tra loro, anche se in continenti diversi.