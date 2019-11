Neomelodico gira videoclip (non autorizzato) con pistole e kalashnikov: è bufera, l'ira del sindaco VIDEO

impugnano pistole e kalashnikov, con il cantante, armato anche lui, che guida un corteo di moto senza casco in cui si insegue una rapinatrice travestita da Samara, la bambina del film horror The Ring che dà il titolo alla canzone. Piovono polemiche sul cantante neomelodico Daniele De Martino, che ha scelto Bari e il quartiere San Paolo per il video del suo ultimo brano.



Il videoclip è stato girato con la partecipazione di 400 persone, ma senza autorizzazioni: e ad ottobre De Martino, siciliano che canta in napoletano, era già stato al centro di polemiche ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, dov'era stato invitato a cantare durante la sagra della cipolla, un evento al quale il sindaco Davide Carlucci aveva negato il patrocinio del Comune, ritenendo pericolosi i messaggi dei testi di De Martino.

ottobre De Martino, siciliano che canta in napoletano, era già stato al centro di polemiche ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, dov'era stato invitato a cantare durante la sagra della cipolla, un evento al quale il sindaco Davide Carlucci aveva negato il patrocinio del Comune, ritenendo pericolosi i messaggi dei testi di De Martino.

Secondo quanto riportano La Gazzetta del Mezzogiorno e Repubblica, sulla vicenda sono in corso accertamenti di polizia e carabinieri. Il sindaco Decaro a Repubblica, sottolineando che per le riprese «non è stato chiesto il permesso a nessuno», parla di un «abuso». E aggiunge che «non mi piacciono le pistole impugnate da ragazzi» e «non mi piace che il messaggio sia di esaltazione approvazione della violenza criminale». A Decaro, inoltre, «non piace che il signor De Martino abbia girato il video in un quartiere, il San Paolo, che da tempo sta lottando per affrancarsi da quegli stereotipi che gli hanno impedito di crescere».

Martedì 12 Novembre 2019, 14:46

