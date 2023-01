Shade, il pendolare si è innamorato: nuovo singolo per il rapper

Si intitola «Pendolari» (Sony Music - Epic Records Italy) il nuovo singolo di Shade, re del freestyle, da domani 13 gennaio in radio e sulle piattaforme digitali.

Il pendolare stanco rientra a casa viene paragonato da Shade all'innamorato non vede l'ora di ritrovarsi tra le braccia della persona amata. Attraverso questa metafora, l'artista evidenzia lo spostamento del concetto di «casa» come un "qualcuno" e non un luogo fisico.

Shade (vero nome Vito Ventura, 36 anni, torinese), spiega che «il brano utilizza la metafora dei pendolari per descrivere una storia d'amore in cui il punto focale è il ritorno a casa dopo una brutta giornata - racconta Shade -. Per un pendolare casa non coincide solo con un luogo, ma spesso e volentieri con una persona. In una relazione soprattutto, casa per qualcuno è la propria metà». «Pendolari» arriva dopo «Tori seduti», il singolo estivo dell'artista con il featuring di J-Ax, e dopo la certificazione Platino di «In un'ora», colonna sonora della stagione estiva 2021, il Triplo Platino di «Irraggiungibile», il Doppio Platino di «Autostop» e segue i successi «Allora Ciao» (Platino), «La hit dell'estate» e «Bene ma non benissimo», entrambi Doppio platino, «Senza farlo apposta» (Platino), «Amore a prima insta»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Gennaio 2023, 06:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA