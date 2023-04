Morgan live a BaRock: «Il palco è la mia casa, in tv ho fatto servizio pubblico»

di Valerio Di Marco

Ritorno sul palco. Dopo l’esperienza in tv con “Stramorgan”, Marco Castoldi, in arte Morgan, il 28 aprile suonerà live piano/voce al BaRock Festival di Piazza Armerina, finalizzato a valorizzare le bellezze artistiche del barocco siciliano attraverso la musica (il 29 sarà la volta delle Vibrazioni che celebreranno 20 anni di carriera, mentre il 30 chiuderanno Night Skinny, Drefgold, Grelmos). È l’occasione per fare due chiacchiere con il cantautore milanese.

Cosa si aspetta dal ritorno dal vivo?

«Il live per me è il momento più alto della musica, mi metto a disposizione del pubblico, l’entità che decide come sarà la serata. Sono sempre molto empatico con gli spettatori, non creo presupposti rigidi. Sono un performer, il palco è la mia vera casa».

Le piace il binomio rock/barocco?

«Adoro l’idea della fioritura musicale, della compresenza di tanti elementi. Dal barocco proviene tantissima musica occidentale, tra cui la canzone italiana».

Che bilancio trae da “Stramorgan”?

«Sono contentissimo, è stato tutto molto spontaneo e divertente. Non ho la paranoia del risultato commerciale, al mercato non frega della cultura, ma il pubblico ha gradito questo approfondimento unito a intrattenimento. La Rai è finanziata dal canone e deve fare servizio pubblico. In estate faremo un evento appendice e a settembre torneremo con altri 4 cantautori, del resto in Italia ne abbiamo avuti 277».



