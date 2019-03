Mick Jagger sta male, i Rolling Stones annullano il tour: «Ha bisogno di cure»

Mick Jagger sta male e per questo i Rolling Stones hanno cancellato il loro tour americano. Mick Jagger ha problemi di salute. «I medici gli hanno consigliato di non andare in tournée in questo momento perché ha bisogno di cure», ha detto un portavoce del leggendario complesso rock. Nessuna indicazione sulla natura della malattia che ha indotto la band a prendere la decisione di cancellare le date di concerti già in programma se non che «i medici hanno detto a Jagger che guarirà completamente in modo da tornare sul palco appena possibile», ha aggiunto il portavoce.



I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone. — Mick Jagger (@MickJagger) 30 marzo 2019



I concerti cancellati sono 17: dovevano cominciare il 20 aprile a Miami per concludersi il 29 luglio in Canada. Inclusi tra le date due show a Chicago e altri a Denver, Washington, Seattle, Filadelfia e Foxborough in Massachusetts. La band ha incoraggiato i fan a tenere i biglietti che saranno validi in una nuova programmazione.



Immediate le reazioni dei fan alla notizia dei problemi di salute del 75enne cantante: «Si ho visto Mick Jagger che faceva trend su Twitter e la notizia non era buona. Spero che le cure funzionino e che torni presto on the road», ha detto un ammiratore degli Stones, mentre un altro si è detto «terrorizzato» che Mick stia male. Il tour mondiale «No Filter» era cominciato ufficialmente nel settembre 2017 a Amburgo. La band aveva poi tenuto concerti in Europa per il resto del 2017 e del 2018 prima di annunciare lo scorso novembre la tappa nordamericana. Con 12 candidature ai Grammy e tre premi, i Rolling Stones, da cinque decenni sulla breccia, sono uno dei nomi più iconici della musica rock.

