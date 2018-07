Michael Bublè, la notizia più bella. Il piccolo Noah esce dall'ospedale: «Mio figlio è guarito dal cancro»

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ora ilche ha colpito il figlio, di 4 anni, sembra essere solo un lontano ricordo.può tornare a sorridere, ma non riesce a dimenticare il dramma vissuto, quello di un genitore che ha rischiato di dover dire addio a suo figlio: «. Non parlo molto di tutta la vicenda, nemmeno ai miei amici, perché mi fa troppo male».«Noah è mio figlio, è une non ha bisogno di rivivere in continuazione quello che ha passato. Ma io sono stato all'. Anzi, forse l'inferno è un bel posto rispetto a quello che abbiamo dovuto affrontare» - dichiara senza mezzi termini il popolare cantante in un'intervista all'Herald Sun , riportata anche da People - «Ho davvero pensato di lasciare la musica per sempre, ciò che conta è la famiglia e la salute dei miei figli è la. Ogni cosa che riguarda la mia famiglia è semplicemente la priorità».Per fortuna, tutto si è risolto per il meglio: le cure hanno avuto effetto e Noah è riuscito a sconfiggere la. Papà Michael commenta così: «Stiamo ancora monitorando tutto, ma se lui non stesse bene io non sarei tornato in tour. Questa esperienza mi ha aiutato a non avere paura e a capire le cose davvero importanti della vita. Come potevo, prima che Noah si ammalasse, essere preoccupato per le vendite dei miei dischi, per un meme o per qualche str... che mi tormentava sui social?».«Questa vicenda mi ha permesso anche di avere la possibilità di innamorarmi di nuovo della musica, sono tornato a occuparmi di ciò per cui sono fatto» - ha poi aggiunto Michael Bublé sul proprio ritorno sulle scene - «Voglio tornare verso un mondo che ha bisogno, come mai prima d'ora, di amore e risate. Voglio essere il condotto di tutto questo, sarà il più grande album di tutta la mia vita». Intanto, la famiglia Bublé si sta allargando: oltre al piccolo Noah e al fratellino Elias, la moglie di Michael,, è in attesa di una bimba.