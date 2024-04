Max Pezzali: «Gli eredi degli 883? I Pinguini Tattici Nucleari. Riccardo Zanotti è molto più bravo di quanto non lo fossi io»

di Serena De Santis

«Hanno un'idea di linguaggio semplice, sono bravissimi dal vivo. Ai loro concerti i fan si divertono». Max Pezzali non ha dubbi: i Pinguini Tattici Nucleari sono la band italiana che secondo lui potrebbe essere l'erede promettente dei suoi cari 883. In una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, il cantante di "Hanno ucciso l'uomo ragno" ha commentato i gusti musicali delle ultime generazioni, aggiungendo come i Pinguini Tattici Nucleari abbiano un futuro molto roseo.

Gli eredi degli 883

Max Pezzali è impegnato in un viaggio alla riscoperta dei suoi "luoghi del cuore", che lo vede viaggiare su un camper da Milano a Pavia per andare nelle discoteche che hanno segnato il suo esordio, anche se oggi sono chiuse. Il tutto per promuovere il suo nuovo singolo, dal titolo Discoteche abbandonate, che anticipa il tour negli stadi che ha già più di 300mila biglietti venduti.

I gusti musicali dei ragazzi sono cambiati rispetto ai suoi inizi, ma comunque le sue canzoni sono durate nel tempo e continuano a essere presenti nelle playlist dei giovani. «Canto canzoni che ricordano la giovinezza ma probabilmente sono riuscite ad attraversare indenni il passare del tempo e questo mi riempie di orgoglio.

E così ha decretato chi, per lui, potrebbe essere un erede promettente degli 883. La scelta è caduta sui Pinguini Tattici Nucleari, che adesso potrebbero sentire una grande "responsabilità" sulle spalle. Per lui «Riccardo Zanotti è uno dei più forti songwriter che ci siano. È molto più bravo di quanto non lo fossi io anni fa».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Aprile 2024, 14:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA