X Factor 2023, Maria Tomba in pigiama conquista il pubblico

Maria Tomba, della squadra di Fedez, si presenta sul palco di X Factor 2023 - ieri su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand - in pigiama (come sempre accaduto anche nelle selezioni), direttamente dalla sua cameretta rosa glitterata, e sorprende tutti con una energica e quasi sexy versione di “Diavolo in me” di Zucchero.





X Factor, prima puntata Live: Michielin show. Morgan perde gli Animaux Formidable e attacca tutti «Str**i». Novità ripescaggio

Beatrice Valli a X-Factor, ma sbaglia outfit. Tradita dai pantaloni: «Meglio slacciarli»

Il pubblico di X Factor

Il pubblico dell’X Factor Arena scatenatissimo l’ha accompagnata nel corso di tutta la performance. X Factor 2023 è tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand.

https://xfactor.sky.it/

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Ottobre 2023, 14:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA