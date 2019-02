Domenica In, Marco Carta sbaglia le parole della canzone: bufera sui social network

Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 16:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FUNWEEK.IT - Ospite di Domenica In del 3 febbraio anche Marco Carta che nel salotto di Mara Venier ha ricordato la sua vittoria al Festival di Sanremo nel 2009 con il brano ‘La forza mia’. La canzone, ancora oggi forse la più ricordata dell’ex vincitore di Amici, è dedicata alla madre scomparsa quando era ancora piccolo e la conduttrice ha voluto ascoltarla durante la trasmissione cogliendo Marco decisamente di sorpresa. Purtroppo il cantante ha commesso una gaffe in piena regola quando ha iniziato ad intonare la celebre hit di 10 anni fa tanto da far confusione con il testo e sbagliare le parole. Immediata la reazione del pubblico sui social che ha rimproverato l’ospite di Mara Venier a suon di cinguettii piccati. Foto@Kikapress/GettyImages