di Alessio Esposito

Sabato 1 Giugno 2019, 13:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Amici di Maria de Filippi fino al Festival di Sanremo, dai reality show fino all' arresto per furto alla Rinascente di Milano . Ma chi è? Nasce a Cagliari nel 1985 e da bambino perde prima il padre e poi la madre. La svolta arriva nel 2008, quando vince la settima edizione del talent show Amici con il 75% delle preferenze.Nel 2009 la carriera di Marco Carta subisce un'altra impennata, grazie alla vittoria del Festival di Sanremo con il brano "La forza mia". Sembra l'inizio di una sfolgorante carriera nel mondo della musica, che invece subisce una battuta d'arresto e, gradualmente, porta il cantante cagliaritano a uscire dai radar dei palcoscenici che contano.Ma la tv non si è dimentivcata di Marco Carta, che torna a farsi vedere sul piccolo schermo grazie ai reality. Nel 2016 partecipa all'undicesima edizione dell'Isola dei Famosi, venendo eliminato a un passo dalla finale. L'anno dopo si ritrova in Rai, al talent Tale e Quale Show, in cui riesce a trionfare grazie alla sua innata versatilità artistica.Il richiamo della tv è diventato troppo forte per Marco Carta, che sceglie Barbara D'Urso per fare in diretta l'annuncio più importante della sua vita: il 28 ottobre 2018 nel corso di Domenica Live, il cagliaritano fa, rivelando di essere omosessuale. Marco Carta si trova ora agli arresti domiciliari, dopo aver tentato di rubare sei magliette dal valore complessivo di 1200 euro alla Rinascente in piazza Duomo a Milano.