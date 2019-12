Addoloratissimo Al Bano.

Jolanda Ottino, Yari: per tutti noi un grande esempio. «Penso che lei sia stata un bell'esempio. Una persona dalla grande dignità che con la sua semplicità ha rispettato la sacralità della sua terra. Negli anni '80 quando mio padre e mia madre erano in giro per il mondo, è stata anche genitore per me e i miei fratelli. Devo ringraziare tutti per i tanti messaggi di affetto che stiamo ricevendo, significa che la nonna, con la sua semplicità ha lasciato veramente un segno». A dirlo è Yari, uno dei figli di Albano Carrisi, parlando con i giornalisti dinanzi alla camera ardente della nonna paterna, Jolanda Ottino, scomparsa ieri all'età di 96 anni.

Mercoledì 11 Dicembre 2019, 17:03

